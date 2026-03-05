EM DIRETO
Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

Vacinação da gripe de pessoas com mais de 65 anos ligeiramente abaixo da meta da OMS

Vacinação da gripe de pessoas com mais de 65 anos ligeiramente abaixo da meta da OMS

Mais de 73% das pessoas com 65 ou mais anos já foram vacinadas contra a gripe na campanha deste ano, uma percentagem que está ligeiramente abaixo da meta de 75% definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Lusa /
Rodrigo Lobo - RTP

VER MAIS

Os dados constam da quarto e último relatório Vacinómetro, hoje divulgado, uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) e da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), que desde 2009 monitoriza, através de questionários, a taxa de cobertura de vacinação contra a gripe.

O estudo indica que 73,5% das pessoas com 65 ou mais anos foram vacinadas na campanha que arrancou no final de setembro, valor que, pelo segundo ano consecutivo, deixa Portugal próximo da meta de 75% estipulada pela OMS para esse grupo etário.

Segundo o relatório, 88,5% dos idosos com 85 ou mais anos de idade tomaram a vacina contra a gripe e mais de metade deles - 59,2% - referiram ter sido informados pelo profissional de saúde de que lhes estava a ser administrada a vacina de dose elevada.

No caso das pessoas com doença crónica, o Vacinómetro indica que 85,4% também foram vacinadas, com uma cobertura particularmente elevada entre as que têm doença respiratória (89,7%), diabetes (88,9%) e doença cardiovascular (86%).

De acordo com os dados agora divulgados, a cobertura vacinal contra a gripe abrangeu ainda 64,7% dos profissionais de saúde com contacto direto com doentes, uma subida de 15 pontos percentuais face à época passada, 60,6% das grávidas e 39,8% das crianças entre os 6 e os 24 meses.

"O crescimento face à época vacinal anterior é um dos principais destaques desta quarta vaga. A cobertura total da amostra subiu 14,4 pontos percentuais, de 47,4% para 61,8%", salientam as conclusões, adiantando que este aumento foi "particularmente expressivo" nos profissionais de saúde e nos doentes crónicos.

Entre a população vacinada com 65 ou mais anos, a maior percentagem verifica-se no Alentejo, com 85,4%, seguindo-se o Centro (82,3%), o Norte (81,3%), o Algarve (80,7%), a Madeira (79,5%), a área metropolitana de Lisboa (75,7%) e os Açores (75%).

Do total da amostra inquirida, a recomendação do médico foi o principal motivo para a vacinação (33,1%), tendo sido relevante nos grupos de risco como doentes crónicos (39,1%) e grávidas (65,7%), com os médicos de família a serem responsáveis pela quase totalidade destas recomendações no grupo com 60 ou mais anos.

De acordo com os dados, a grande maioria da população com 85 ou mais anos recebeu a vacina num centro de saúde (96,4%), local também privilegiado pela população com 65 ou mais anos (65,2%), enquanto as pessoas entre os 60 e os 64 anos recebeu a vacina maioritariamente na farmácia.

Para o presidente da SPP, estes resultados representam um "marco importante" para a saúde pública em Portugal, salientando a "extraordinária cobertura" de quase 90% entre a população com 85 ou mais anos.

"Este nível de proteção traduz-se numa menor probabilidade de complicações graves e numa redução significativa da pressão sobre os serviços de saúde", realçou Jorge Ferreira.

Para o responsável, apesar de pelo segundo ano consecutivo se ficar aquém da meta de 75% da OMS para a população acima dos 65 anos, o "aumento consistente da cobertura vacinal na maioria dos grupos demonstra que se está claramente no rumo certo".

O processo de inquirição do Vacinómetro decorreu entre 18 de fevereiro e 24 de fevereiro.

Segundo o último relatório da Direção-Geral da Saúde, entre 23 de setembro de 2025 e de 01 de março, foram vacinadas contra a gripe 2.560.440 pessoas, das quais 1.385.748 no Serviço Nacional de Saúde e 1.172.114 nas farmácias.

Tópicos
PUB
PUB