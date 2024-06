Em Portugal há uma geração que começou a ser vacinada a partir de 2008 contra o vírus do papiloma humano e que apresenta um risco muito baixo de contrair doença grave. A vacinação e o rastreio contra o vírus HPV são fundamentais na prevenção do cancro do colo do útero. Falta ainda desmistificar a doença que é transmitida quase sempre por via sexual.