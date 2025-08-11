Vacinação gratuita contra Vírus Sincicial Respiratório em crianças arranca em 16 de setembro

Segundo a DGS, esta campanha visa "proteger os lactentes nos primeiros meses de vida, e reduzir a suscetibilidade individual, a carga de doença e o impacto nos serviços de saúde, nomeadamente o recurso às urgências hospitalares e os internamentos por infeção respiratória".

"Esta será a segunda época em que será disponibilizado gratuitamente o anticorpo monoclonal contra o VSR em idade pediátrica, no seguimento da campanha do outono-inverno 2024-2025, que representou um marco significativo em saúde pública, tendo alcançado resultados relevantes e positivos no controlo e prevenção da infeção", salienta a autoridade de saúde numa nota publicada no `site`.

A Campanha de Imunização irá decorrer em maternidades dos setores público, privado e social, para crianças nascidas entre 16 de setembro de 2025 e 31 de março de 2026, e nos cuidados de saúde primários e em hospitais, para crianças nascidas entre 1 de junho e 15 de setembro de 2025, bem como para crianças pré-termo ou com outros fatores de risco.

De acordo com a DGS, o anticorpo será também disponibilizado para as crianças com fatores de risco acrescido para infeção grave a entrar na segunda época sazonal, e que não tenham completado 24 meses até ao dia 30 de setembro de 2025, independentemente de terem sido imunizadas na campanha anterior.

"Esta medida representa uma aposta sustentada na prevenção, na promoção da saúde infantil e no bem-estar das famílias, privilegiando uma abordagem preventiva", sublinha.

Em declarações à agência Lusa em abril, a secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, estimou que sejam abrangidas cerca de 76 mil crianças na campanha outono-inverno 2025-2026.

Na última campanha, a vacinação teve como objetivo proteger cerca de 62 mil crianças, representando um investimento por parte do Governo estimado de 13,6 milhões de euros, tendo sido imunizados os bebés entre zero e oito meses.

Segundo a secretária de Estado, verificou-se uma diminuição de aproximadamente 85% nos internamentos em enfermaria e em cuidados intensivos nas crianças até aos três meses, e uma redução de 40% nos bebés entre os três e os seis meses.