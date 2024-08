Vagas "Creche Feliz". Crianças vão ter resposta no setor privado

As crianças que beneficiaram do Programa Creche Feliz e não têm vaga no pré-escolar público vão ter uma resposta no privado.

Isto é válido para as crianças que completam 3 anos de idade até ao final do ano.



O Governo vai dar um subsídio para que as crianças frequentem jardins de infância privados.



Por outro lado, nos casos em que os estabelecimentos privados também não tenham vagas, o Governo admite que as crianças possam continuar na creche que já frequentavam mais um ano, excecionalmente.



São as medidas de exceção do Governo para responder à falta de vagas.