Vai ser libertada portuguesa presa ilegalmente em São Tomé e Príncipe há 48 dias

RTP17 Abr, 2018, 11:20 / atualizado em 17 Abr, 2018, 14:41 | País

Vários advogados que avaliaram a sentença de condenação garantiram ao Sexta às 9 que esta continha contradições insanáveis que podem levar à sua anulação.



O Sexta às 9 demonstrou que a justiça de São Tomé e Princípe só há um mês pediu a extradição do ex-administrador do banco, considerado o principal suspeito dos crimes económicos em questão.



Isabel Preto Gonçalves não trabalhava sequer no banco Equador, mas no Grupo Mombaka, detido pelo administrador do banco. Foi considerada braço-direito de Rui Mendonça.



Rui Mendonça vive em Cascais e como adquiriu nacionalidade portuguesa não pode ser extraditado.