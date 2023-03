Valorização da carreira e salários. Médicos cumprem dois dias de greve

“A Federação Nacional dos Médicos, infelizmente, foi empurrada para tomar esta medida,”, afirmou ao início da manhã, em declarações à RTP, a presidente da Comissão Executiva da FNAM, Joana Bordalo e Sá.“É necessário que as nossas grelhas salariais sejam revistas, é necessário que tenhamos condições dignas de trabalho, porque”, enfatizou a dirigente sindical.“É por isso que os serviços encerram.. É por isso que temos ainda um milhão e meio de cidadãos em Portugal que não têm médico de família”, enumerou.

A greve que se prolonga até quinta-feira não conta com o Sindicato Independente dos Médicos, para o qual não se justifica avançar com uma paralisação durante as negociações com o Ministério da Saúde. Ao abrigo do protocolo entre as partes, as negociações devem perdurar até junho, embora os sindicatos reclamem a implementação de medidas urgentes.

Questionada sobre a forma como a greve pode afetar os serviços, Joana Bordalo e Sá admitiu que. Com certeza que vão perceber, que vão estar solidários connosco, uma vez que isto é uma luta que também é para eles, para que haja médicos no Serviço Nacional de Saúde, porque”, rematou.

Fixar e captar mais médicos para o Serviço Nacional de Saúde é o objetivo último enunciado pelas organizações sindicais. A Federação Nacional dos Médicos, em particular,A FNAM quer ainda umaO ministro da Saúde admitiu no mês passado preocupação face à greve dos médicos. Ainda assim,

“Retrocesso absoluto”

No final da última reunião com a tutela, na passada quinta-feira, a presidente da Comissão Executiva da FNAM dava conta de “pequeninos avanços” no que toca às normas particulares de organização e disciplina do trabalho médico., vincava ainda a médica oncologista Joana Bordalo e Sá.“O pior de tudo”, contrapunha a dirigente sindical, então ouvida pela agência Lusa, foi a tutela ter repetido uma proposta já apresentada em novembro e que Manuel Pizarro teria retirado: “Essa proposta volta a aparecer com uma redação de possível perda de direitos, ou seja,, que é imenso”.A proposta abre caminho a que. O que constitui, na perspetiva da organização sindical, “um retrocesso absoluto, inaceitável e inadmissível”.



