Vantagem europeia da taxa de vacinação nos 86%. Casa Aberta para maiores de 70 anos começa na próxima semana

Mais de 21 mil pessoas completaram a vacinação contra a covid-19 e cerca de 14 mil foram vacinadas com pelo menos uma dose na última semana, indica o mais recente relatório semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS).





Segundo os dados da DGS, há 8.925.907 pessoas com a vacinação completa, o que equivale a 86% da população, percentagem que se mantém inalterada nas últimas semanas.Já receberam pelo menos uma dose da vacina 9.053.901 pessoas, o que representa 87% dos portugueses., chegando aos 100% nos idosos com 65 ou mais anos e nas pessoas entre 50 e 64 anos que receberam pelo menos uma dose.A taxa de incidência a 14 dias é de 360 casos por 100 mil habitantes.

O crescimento diário do número de infeções ronda os 7 por cento. Nos restantes grupos etários a subida ronda os 5 por cento.

Argumentos europeus



A vacinação é um dos argumentos favoráveis a Portugal numa Europa que vê crescer o número de casos todos os dias e que voltou a ser o epicentro da pandemia.







e entrámos na terceira dose, coisa em que eles não entraram. É naturalmente uma campanha em que estamos empenhados, realçou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, defendendo que Portugal está "muito, muito, muito longe" da situação que levou a que a medida fosse tomada no ano passado.

Ainda assim, há dois dias, António Costa disse mesmo que "não podemos descansar à sombra da vacinação", alertando para a necessidade de manter os hábitos da máscara, higiene das mãos, entre outros.









Apesar da atual situação de crescimento no número de casos de covid-19 colocar o país já na linha vermelha e ser "motivo de preocupação", o primeiro-ministro considerou que Portugal não está a ter um impacto tão acentuado como outros países da Europa devido à elevada taxa de vacinação , argumentando que “não é previsível que se tenham de tomar outra vez medidas com a dimensão que tivemos no passado".





A 9 de outubro, o país atingiu a meta de 85% da população com a vacinação completa, estando atualmente a decorrer a administração da terceira dose de reforço da imunização a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, que não tenham tido a infeção e que tenham completado o esquema vacinal há pelo menos 180 dias.

Casa Aberta para maiores de 70

Na próxima semana,O coordenador do Plano de Vacinação revelou esta quarta-feira que 60% das pessoas elegíveis já estão vacinadas.O Norte e o Alentejo apresentam as taxas mais elevadas de vacinação completa (88%), logo seguidas do Centro (87%), de Lisboa e Vale do Tejo, dos Açores e da Madeira (84%) e do Algarve (81%).Portugal recebeu, desde o final de 2020, mais de 23 milhões de vacinas, tendo sido distribuídas pelos centros de vacinação do continente e pelas regiões autónomas cerca de 17,2 milhões de doses.Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.283 pessoas e foram contabilizados 1.112.682 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.Desde o início da pandemia de covid-19, em dois períodos, o estado de emergência foi decretado 15 vezes pelo Presidente da República.