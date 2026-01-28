Várias localidades de Coimbra sem água

Várias localidades de Coimbra estão hoje sem abastecimento de água, divulgou a Águas de Coimbra nas redes sociais, após a passagem da depressão Kristin.



"Devido à falha de energia elétrica registada em vários locais, encontram-se inoperacionais alguns hidropressores, pelo que não haverá abastecimento de água nas seguintes zonas: Abelheira, Aeródromo, Arzila, Cabouco, Cruz dos Morouços, Loureiro, Monte de Bera, Rio de Galinhas, Vale da Luz, Vendas de Ceira, Vila Verde, Zouparria, S. Marcos e Póvoa do Pinheiro", divulgou a empresa.

A Águas de Coimbra disse ainda estar a acompanhar a situação e que atualizará a informação logo que seja oportuno.