Vasco Rocha Vieira. Ministro da Defesa recorda "figura fundamental" que deve ser honrada

"O senhor General Rocha Vieira foi uma figura fundamental na história da segunda metade do século XX português, no plano militar e no plano político", lê-se numa nota emitida pelo Ministério da Defesa Nacional.

No texto, é referido que Rocha Vieira foi Chefe do Estado-Maior do Exército, ministro da República nos Açores e o último Governador de Macau, sob a Administração Portuguesa.

"Todos recordamos a imagem icónica e patriótica de colocar a Bandeira de Portugal sobre o coração após esta ter sido arreada em Macau", é recordado pela tutela.

Nuno Melo enaltece também o "papel importantíssimo" do general "na recondução das Forças Armadas à tutela civil e através disso, na consolidação do próprio regime democrático".

"Reconhecido dentro e fora de fronteiras, com inúmeras distinções - Ordens Portuguesas, Medalhas militares, Medalhas civis e Ordens estrangeiras - deve ser considerado e honrado pelo Exército, pelas Forças Armadas e pelo Estado. Neste momento de dor, o Ministro da Defesa Nacional apresenta sentidos pêsames à família", remata a nota.

O tenente-general Vasco Rocha Vieira, último governador português de Macau e antigo Chefe do Estado-Maior do Exército, morreu hoje de madrugada aos 85 anos, confirmou à Lusa fonte oficial daquele ramo militar.

Vasco Joaquim Rocha Vieira nasceu em 16 de agosto de 1939.

Foi Chefe do Estado-Maior do Exército e, por inerência, membro do Conselho da Revolução entre 1976 e 1978.

Desempenhou as funções de ministro da República dos Açores (1986-1991) e em 1991 foi nomeado para governador de Macau pelo então Presidente da República português, Mário Soares.

Foi o 138.º e último governador português de Macau, cargo que ocupou até 1999, quando se processou a transferência do território para a China.

Em 2015, foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem Militar da Torre e Espada pelo ex-Presidente Cavaco Silva.

Anteriormente, fora condecorado com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique (1986), atribuída pelo general Ramalho Eanes, com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo (1996), conferida por Mário Soares, e com o Grande Colar da Ordem do Infante D. Henrique (2001), atribuída por Jorge Sampaio, uma condecoração atribuída excecionalmente, já que é normalmente destinada a chefes de Estado.

Era licenciado em Engenharia Civil e tirou vários cursos e especialidades, incluindo o Curso Geral de Estado-Maior, o Curso Complementar de Estado-Maior, o Curso de Comando e Direção para General Oficial e o Curso de Defesa Nacional.