Vaticano distingue 28 personalidades portuguesas pelo apoio à JMJ

Em comunicado, a JMJ Lisboa 2023, revela que, "por determinação do Papa Francisco, foram atribuídas diferentes honras honoríficas a entidades do poder central e local, assim como a diversas autoridades do Estado e responsáveis pelas forças militares, de Segurança, de Saúde e da Proteção Civil".

"O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, são duas das personalidades distinguidas, num conjunto que engloba ainda seis membros do Governo e atuais e antigos autarcas de todos os concelhos que receberam a visita do Papa Francisco durante a JMJ Lisboa 2023", acrescenta uma nota hoje divulgada.

Na nota, é indicado que as condecorações foram enviadas ao cuidado do cardeal Américo Aguiar, atual bispo de Setúbal e presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, que na terça-feira "entregará a primeira condecoração do Vaticano à autarca de Matosinhos, Luísa Salgueiro, que recebe a distinção da Santa Sé na qualidade de presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses".

A JMJ Lisboa 2023 decorreu em Lisboa entre 01 e 06 de agosto, com a participação de centenas de milhares de jovens de todo o mundo, tendo os momentos principais sido presididos pelo Papa Francisco nos concelhos de Lisboa, Loures e Oeiras.

A próxima edição da JMJ será realizada em Seul, na Coreia da Sul, em 2027.