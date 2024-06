"Vejo as buscas com toda a normalidade". Temido reage a diligências da PJ no caso das gémeas

Foto: José Sena Goulão - Lusa

Em entrevista à Antena 1, no âmbito das eleições europeias, a antiga ministra da Saúde Marta Temido manifestou-se disponível para colaborar com as autoridades "em todas as fases" da investigação ao caso das gémeas luso-brasileiras tratadas com um fármaco milionário no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.