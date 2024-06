Caso das gémeas. Buscas da PJ no Ministério da Saúde e em Santa Maria, Lacerda Sales é arguido há três dias

(em atualização)







Lacerda Sales, apurou também a RTP, está indiciado pelo crime de abuso de poder.





As buscas domiciliárias do início da semana, nas quais o ex-governante prestou termo de identidade e residência, coincidiu com o dia em que o médico e ex-secretário de Estado escreveu à Assembleia da República a pedir para não ser ouvido esta quinta-feira na comissão de inquérito sobre o caso das gémeas por razões profissionais, relacionadas com o acompanhamento a doentes no hospital.





As buscas desta quinta-feira visam a recolha de prova documental em todo o tipo de formato: analógico e digital.





A RTP confirmou também que estão a decorrer buscas domiciliárias em casa do ex-diretor Clínico do Hospital Santa Maria, Luís Pinheiro, e no Instituto de Segurança Social, em Lisboa.







A Polícia Judiciária confirmou, entretanto, a realização da operação policial, “na área da saúde, visando o cumprimento de 11 mandados de busca, a fim de consolidar a investigação em curso à prática de crimes de prevaricação, abuso de poderes, tráfico de influência, abuso de poder e burla qualificada”. Tipologia que não pende necessariamente toda sobre Lacerda Sales. Por agora, está indiciado apenas pelo crime de abuso de poder.





Com a realização desta operação, frisa um comunicado da PJ, “procura-se a recolha de equipamentos de telecomunicações, informáticos, prova de natureza documental, correio eletrónico, elementos que serão submetidos a exames e perícias, tendentes ao cabal esclarecimento dos factos”.



As buscas no Ministério estão centrada na Secretaria de Estado da Saúde, onde funciona o gabinete do ex-secretário de Estado, Lacerda Sales, que é um dos principais suspeitos de crimes como tráfico de influência ou abuso de poder. Lacerda Sales é apontado como recetor das cunhas diretas de Nuno Rebelo de Sousa, amigo dos pais das crianças, tendo o governante alegadamente movido influências para o tratamento. Com a realização desta operação, frisa um comunicado da PJ,





Para já, o Palácio de Belém fica de fora da primeira operação levada a cabo na investigação e não se prevêl que desta operação resulte a constituição de arguidos.





A Polícia Judiciária está a realizar esta operação de buscas no processo de favorecimento às duas crianças gémeas luso-brasileiras com um tratamento de quatro milhões de euros para atrofia muscular espinhal à base de Zolgensma, o medicamento mais caro do mundo que foi administrado às menores no Hospital de Santa Maria, na sequência de sucessivas pressões do filho do presidente da República.







Lacerda Sales vai ser ouvido no Parlamento no dia 17 de junho, já na qualidade de arguido no processo-crime.







a antiga ministra da Saúde manifestou-se disponível para colaborar com as autoridades "em todas as fases" da investigação ao caso das gémeas luso-brasileiras tratadas com um fármaco milionário no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.



"É importante que todas as portuguesas e os portugueses tenham a perceção de que quando há uma suspeita ela tem que se investigada e quem é envolvido nessa suspeita tem de se disponibilizar a colaborar e a esclarecer", vincou a cabeça de lista do PS para as eleições europeias.



"Pela minha parte, esclareço publicamente que nada tiver a ver com este caso e que estou disponível para colaborar com toda a investigação", insistiu.



Questionada sobre o eventual impacto das buscas desta quinta-feira para a campanha socialista, Marta Temido disse acreditar que "os portugueses são sábios".



O Ministério da Saúde era, na época, liderado por Marta Temido, atual candidata pelo PS e cabeça de lista para as eleições para o Parlamento Europeu. Entretanto, em entrevista à Antena 1, no âmbito das eleições europeias,tratadas com um fármaco milionário no Hospital de Santa Maria, em Lisboa., vincou a cabeça de lista do PS para as eleições europeias., insistiu.Questionada sobre o eventual impacto das buscas desta quinta-feira para a campanha socialista, Marta Temido disse acreditar que "os portugueses são sábios".

O caso está ainda a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), tendo a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) já concluído que o acesso à consulta de neuropediatria destas crianças foi ilegal. Também uma auditoria interna do Hospital Santa Maria concluiu que a marcação de uma primeira consulta hospitalar pela Secretaria de Estado da Saúde foi a única exceção ao cumprimento das regras neste caso.



A comissão de inquérito ao caso das gémeas tratadas com o medicamento Zolgensma agendou já o início das audições para 17 de junho, com depoimento do antigo secretário de Estado Adjunto e da Saúde António Lacerda Sales.





Na operação desta quinta-feira participaram cerca de 40 inspetores da UNCC e peritos da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática da Polícia Judiciária, além de diversos magistrados do Ministério Público e magistrados judiciais.