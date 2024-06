PJ realiza operação na área da Saúde com 11 mandados de busca

Joana Rita Almeida - RTP

As buscas formam realizadas pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção, em vários locais como o Ministério da Saúde, Segurança Social, mas também em duas unidades de Saúde entre elas, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde aconteceu o acesso alegadamente irregular a um medicamento que custou quatro milhões de euros ao Serviço Nacional de Saúde. A Antena 1 confirmou que o antigo governante do PS António Lacerda Sales foi constituído arguido.



Participaram nesta operação cerca de 40 inspetores da Polícia Judiciária e vários magistrados.



A Antena 1 contactou o Hospital de Santa Maria, que diz apenas que está a colaborar com as autoridades.



Fonte do hospital acrescentou ainda à Antena 1 que esta unidade hospitalar já enviou ao Parlamento, à Comissão Parlamentar de Inquérito, um vasto documento com todas as resposta que forma solicitadas.



