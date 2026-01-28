Vento destrói estufas da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra

Em declarações à agência Lusa, Carlos Condesso informou que as cinco estufas ficaram completamente "coladas ao chão".

"Mesmo os sistemas de rega que temos implementados não sei se poderão servir para novas estufas, porque os ferros da estrutura estão todos torcidos. Está tudo danificado, não dá para recuperar nada", lamentou.

De acordo com o presidente da APCC, os prejuízos deverão rondar os 40 mil euros.

"Isto faz muita falta a esta IPSS [Instituição Particular de Solidariedade Social], com muitas respostas sociais. Tanto para consumo, mas também porque é uma significativa fonte de rendimento", justificou.

De acordo com Carlos Condesso, os produtos hortícolas para consumo na Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra são provenientes destas estufas.

"Não vamos comprar ao mercado e ainda vendemos excedentes. Ao mesmo tempo, permite a formação dos utentes, no âmbito da agricultura, e também das atividades que os nossos utentes, sendo remunerados, exercem aqui o seu trabalho", acrescentou.

As estufas funcionam ainda como complemento da Quinta Pedagógica, onde regularmente são visitados por escolas, creches e infantários.

"As crianças vêm aqui passar o dia connosco, têm várias atividades, uma delas é fazerem pão: moerem o milho, terem a farinha, fazerem pão. Ou então vão às nossas estufas e aos campos que estão cultivados colherem produtos, hortícolas, para confecionarem a sopa", referiu.

Como fonte de rendimento, a APCC tem ainda desenvolvido nas estufas `team buildings` para empresas.

"Fazem plantações, colheitas, depende um bocadinho da época sazonal, mas é sempre um momento de diversão e muito procurado pelas empresas. Agora, de um momento para o outro, ficámos com este equipamento completamente no chão", concluiu.

A passagem da depressão Kristin pelo território português provocou pelo menos três mortos, confirmados pela Proteção Civil nacional, e vários desalojados, com o registo de cerca de 3.300 ocorrências entre as 00:00 e as 12:00 de hoje.

Quedas de árvores e de estruturas foram as principais ocorrências, que afetaram sobretudo os distritos de Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Vento, chuva, neve e agitação marítima têm motivado o corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, bem como o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações.

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, e há avisos meteorológicos vermelhos (nível mais grave) em toda a costa do continente.