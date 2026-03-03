Vento forte: 70 voos cancelados na Madeira

De acordo a página da ANA - Aeroportos de Portugal, entre as 07:42 e as 09:44, conseguiram aterrar apenas cinco aviões e partiram duas aeronaves, numa aberta do vento forte que afeta a Madeira.



Na segunda-feira, cerca de 90 voos foram cancelados, uma situação que atinge milhares de passageiros, entre turistas e residentes.



Nesse dia, a ANA alertou que "as previsões meteorológicas apontavam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) nos próximos dias" e pediu aos passageiros para confirmarem junto da companhia aérea o estado do seu voo antes de se dirigirem para o aeroporto.



O IPMA emitiu aviso laranja para o arquipélago da Madeira entre as 09:00 e as 21:00 de hoje, passando depois a amarelo até às 06:00 de quarta-feira devido ao vento forte de norte/noroeste, com rajadas até 95 quilómetros por hora (km/h).



Nas regiões montanhosas da ilha da madeira, as rajadas de vento podem chegar aos 120 km/h.



Espera-se também hoje a ocorrência de aguaceiros que serão ocasionalmente de granizo, em especial na vertente Norte e nas terras altas da ilha da Madeira, que serão de neve acima dos 1.500 metros de altitude, tendo sido emitido aviso amarelo.



A agitação marítima será também forte, com ondas de noroeste com quatro a cinco metros de altura significativa, aumentando temporariamente para cinco a seis metros, podendo atingir 11 metros de altura máxima.



Devido ao estado do mar, o IPMA emitiu aviso laranja até às 06:00 de quarta-feira.



O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo (o menos grave) sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



O arquipélago da Madeira está a ser atingido pela depressão Regina, que deverá condicionar o estado do tempo até quarta-feira de manhã.



A depressão estará centrada na zona leste da região autónoma na terça-feira e, no dia seguinte, vai deslocar-se gradualmente para sudeste, deixando de condicionar o estado do tempo a partir da manhã de quarta-feira.



Na quinta-feira, está prevista a passagem de uma superfície frontal fria, originando céu nublado e chuva.



O Governo Regional da Madeira informou que todos os percursos pedestres classificados, um dos pontos turísticos mais procurados, estão encerrados devido a estas condições meteorológicas.



Também as estradas de acesso às serras da Madeira estão interditadas devido à queda de neve.



