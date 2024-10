Ventura acusa Montenegro de ter "conceção de liberdade de expressão muito reduzida"

"Ouvimos hoje o primeiro-ministro dizer que as redes sociais e esta liberdade das redes sociais são um sinal negativo da democracia, são um inimigo da democracia", começou André Ventura. "Eu acho muito grave termos um primeiro-ministro europeu a dizer isto".



O Chega condenou "com muita veemência as palavras de Luís Montenegro sobre as redes sociais, que são hoje a forma de liberdade e expressão de muitos dos nossos cidadãos".



Segundo Ventura, estas declarações "e esta desconsideração" demonstram que o chefe de Governo tem "uma conceção de liberdade de expressão muito reduzida". Além disso, o líder do Chega acusou Montenegro de considerar que "as novas formas de expressão não tão controladas" são "um sinal negativo".



Quanto às medidas para a RTP, o Chega pretende "chamar de urgência o ministro da tutela ao parlamento para dar explicações sobre o modelo de financiamento" da estação pública com o fim da publicidade.