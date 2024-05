André Ventura desafia o Governo a aprovar a proposta do Chega de atribuição de subsídio de missão único para todas as forças de segurança.

Ventura que classifica as propostas do executivo como "uma trapalhada", lembra que até dia 16, dia de votação no Parlamento, ainda há tempo para corrigir o que diz ser um erro que vai custar caro à AD.