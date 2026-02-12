Viaduto ruiu após colapso de dique. Reposição do trânsito na A1 em Coimbra vai levar "semanas"

"Situação está estável" em Coimbra
"Foi uma noite calma. A situação está estável e não houve necessidade de deslocar mais pessoas durante a noite", sintetizou fonte do Comando Sub-Regional da Proteção Civil da Região de Coimbra, citada pela agência Lusa.
Recorde-se que a Autoestrada do Norte foi cortada em ambos os sentidos, ao final da tarde de quarta-feira, entre o nó de Coimbra Norte e Coimbra Sul.
A5 reabriu mas com condicionamentos no sentido Lisboa-Cascais
O trânsito na A5 reabriu às 6h27 em duas das quatro vias no sentido Lisboa-Cascais, ao quilómetro um, na subida para o Monsanto, depois de ter estado interrompido devido a um deslizamento de terras, segundo a GNR.
O trânsito na Autoestrada 5 (A5) esteve cortado no sentido Lisboa - Cascais, do viaduto de Duarte Pacheco até à Cruz das Oliveiras (quilómetro 1) depois de um deslizamento de terras devido ao mau tempo ter obstruído duas faixas de rodagem cerca das 19h20 de quarta-feira.
Fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) adiantou à Lusa que foram reabertas duas das quatro vias da A5 no sentido Lisboa-Cascais depois de terem sido terminados trabalhos de limpeza.
"Durante a noite foram removidos detritos devido à derrocada de quarta-feira. No local estão [06:30) elementos da Brisa, a concessionária da autoestrada, a avaliar a situação. Não há ainda uma previsão para a normalização uma vez que vai ter de ser feita e estabilização do talude", indicou.
De acordo com a GNR, às 6h30 o "trânsito estava a fluir".
Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A 16ª vítima é um homem de 72 anos que caiu no dia 28 de janeiro quando ia reparar o telhado da casa de uma familiar, no concelho de Pombal, e que morreu a 10 de fevereiro, nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, deslizamentos de terras, fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
O Governo prolongou a situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
Primeiros trabalhos de reparação na A1 em Coimbra
- Prevê-se que comecem esta quinta-feira os primeiros trabalhos na A1, em Coimbra, no viaduto que ruiu. Mas a reposição da circulação deverá demorar algumas semanas. O rebentamento do dique da Ponte dos Casais, no Rio Mondego, provocou o colapso. O trânsito está cortado nos dois sentidos, entre Coimbra Norte e Coimbra Sul;
- A Brisa sugere aos automobilistas a utilização de alternativas à interrupção da Autoestrada do Norte no sentido Norte-Sul junto ao nó de Coimbra Sul, ao quilómetro 191, através do corredor A8/A17/A25 ou do IC2;
- O ministro das Infraestruturas esteve durante a última madrugada na A1 com a presidente da Câmara Municipal de Coimbra e o presidente executivo da Brisa a acompanhar a situação. Miguel Pinto Luz afirmou que não há riscos acrescidos para os utentes da Autoestrada do Norte;
- Há outra estrada cortada em Coimbra. A circulação na Nacional 111 está interrompida entre Tentugal e Lamarosa;
- A circulação dos comboios Alfa Pendular e Intercidades na Linha do Norte foi suspensa e, ao início da manhã, não havia ainda hora prevista para retomar a circulação ferroviária. Apesar destas restrições, há serviços regionais da Linha do Norte em funcionamento, entre o Entroncamento e Soure, Coimbra, Aveiro e Porto e entre Tomar e Lisboa;
- Uma automotora descarrilou, na última noite, na Linha do Leste, na zona da Bemposta, concelho de Abrantes - incidente que não causou feridos, segundo fonte da Proteção Civil citada pela agência Lusa;
- Os próximos dois dias deverão ainda ser de chuva, em especial nas regiões Norte e Centro. Para esta quinta-feira, todavia, espera-se uma melhoria do estado do tempo, que deverá voltar a piorar na sexta-feira. O quadro meteorológico deve melhorar no fim de semana;
- O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que se deslocou a Coimbra com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, admite que a situação é desgastante, mas garante que todos os recursos estão a ser usados para tentar "vencer a natureza";
- O primeiro-ministro admitiu que outros diques possam colapsar nas próximas horas;
- Entretanto, sabe-se há uma nova depressão a ganhar forma. Chama-se Oriana, mas não vai afetar Portugal de forma direta. Ainda assim, vai acarretar chuva e vento forte de norte a sul do país;
- O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê chuva mais forte a partir do fim da tarde desta quinta-feira e vento forte nas terras altas e na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Carvoeiro. As rajadas de vento podem chegar aos 80 quilémetros por hora;
- O presidente da República deu posse aos mesmos secretários de Estado da Administração Interna. Mantêm-se nos cargos Paulo Simões, secretário de Estado adjunto e da Administração Interna, Telmo Correia, secretário de Estado da Administração Interna, e Rui Rocha, secretário de Estado da Proteção Civil. Os lugares haviam sido automaticamente exonerados com a demissão da ministra Maria Lúcia Amaral.
- Dezasseis pessoas morreram na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta pelo território continental. As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas pela sucessão de intempéries. A situação de calamidade vigora até domingo para 68 concelhos.
Ruiu parte do pavimento da autoestrada A1
Parte da autoestrada do Norte abateu junto ao Rio Mondego.
Diques. O que são e para que servem
Apesar da gestão de cheias controladas, nas últimas semanas já rebentou um dique, como aconteceu em 2001 e em 2019.
PR e PM garantem. "Tudo o que é possível está a ser feito" no Mondego
Primeiro-ministro e presidente da República garantem que tudo está a ser feito para conter o Mondego.
Luís Montenegro garante que ninguém vai ficar para trás.
Vouga transbordou e obrigou à retirada de uma dezena de pessoas em Albergaria-A-Velha
Além das inundações há perigo de derrocadas. Em Águeda, só a margem esquerda do rio galgou. O lado direto do Rio Águeda tem um sistema de drenagem único e que é dado como um exemplo no país.
Milhares de derrocadas fazem estragos no norte de Portugal
As chuvas intensas e persistentes têm provocado milhares de derrocadas no norte do pais.
Risco de derrocadas em Porto Brandão e Costa de Caparica
Em Almada, a autarquia ordenou a evacuação de emergência em Porto Brandão. Há risco de derrocada nas arribas.
