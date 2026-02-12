Em direto
Os danos e a evolução do estado do tempo

Viaduto ruiu após colapso de dique. Reposição do trânsito na A1 em Coimbra vai levar "semanas"

Têm início esta quinta-feira os primeiros trabalhos na A1, em Coimbra, no viaduto que ruiu após o rebentamento de um dique do Rio Mondego, em Coimbra. A autoestrada vai permanecer cortada. Acompanhamos aqui, ao minuto, a situação meteorológica em Portugal.

Emissão da RTP Notícias

"Uma noite calma"
"Situação está estável" em Coimbra

A situação em Coimbra mantinha-se, pelas 7h00, "estável", na sequência do rebentamento do dique para a margem direita do Rio Mondego e do subsequente colapso de um viaduto da A1.

"Foi uma noite calma. A situação está estável e não houve necessidade de deslocar mais pessoas durante a noite", sintetizou fonte do Comando Sub-Regional da Proteção Civil da Região de Coimbra, citada pela agência Lusa.

Recorde-se que a Autoestrada do Norte foi cortada em ambos os sentidos, ao final da tarde de quarta-feira, entre o nó de Coimbra Norte e Coimbra Sul.
A5 reabriu mas com condicionamentos no sentido Lisboa-Cascais

O trânsito na A5 reabriu às 6h27 em duas das quatro vias no sentido Lisboa-Cascais, ao quilómetro um, na subida para o Monsanto, depois de ter estado interrompido devido a um deslizamento de terras, segundo a GNR.

O trânsito na Autoestrada 5 (A5) esteve cortado no sentido Lisboa - Cascais, do viaduto de Duarte Pacheco até à Cruz das Oliveiras (quilómetro 1) depois de um deslizamento de terras devido ao mau tempo ter obstruído duas faixas de rodagem cerca das 19h20 de quarta-feira.

Fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) adiantou à Lusa que foram reabertas duas das quatro vias da A5 no sentido Lisboa-Cascais depois de terem sido terminados trabalhos de limpeza.

"Durante a noite foram removidos detritos devido à derrocada de quarta-feira. No local estão [06:30) elementos da Brisa, a concessionária da autoestrada, a avaliar a situação. Não há ainda uma previsão para a normalização uma vez que vai ter de ser feita e estabilização do talude", indicou.

De acordo com a GNR, às 6h30 o "trânsito estava a fluir".

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A 16ª vítima é um homem de 72 anos que caiu no dia 28 de janeiro quando ia reparar o telhado da casa de uma familiar, no concelho de Pombal, e que morreu a 10 de fevereiro, nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, deslizamentos de terras, fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Ponto de situação
Primeiros trabalhos de reparação na A1 em Coimbra

  • Prevê-se que comecem esta quinta-feira os primeiros trabalhos na A1, em Coimbra, no viaduto que ruiu. Mas a reposição da circulação deverá demorar algumas semanas. O rebentamento do dique da Ponte dos Casais, no Rio Mondego, provocou o colapso. O trânsito está cortado nos dois sentidos, entre Coimbra Norte e Coimbra Sul;


  • A Brisa sugere aos automobilistas a utilização de alternativas à interrupção da Autoestrada do Norte no sentido Norte-Sul junto ao nó de Coimbra Sul, ao quilómetro 191, através do corredor A8/A17/A25 ou do IC2;


  • O ministro das Infraestruturas esteve durante a última madrugada na A1 com a presidente da Câmara Municipal de Coimbra e o presidente executivo da Brisa a acompanhar a situação. Miguel Pinto Luz afirmou que não há riscos acrescidos para os utentes da Autoestrada do Norte;


  • Há outra estrada cortada em Coimbra. A circulação na Nacional 111 está interrompida entre Tentugal e Lamarosa;


  • A circulação dos comboios Alfa Pendular e Intercidades na Linha do Norte foi suspensa e, ao início da manhã, não havia ainda hora prevista para retomar a circulação ferroviária. Apesar destas restrições, há serviços regionais da Linha do Norte em funcionamento, entre o Entroncamento e Soure, Coimbra, Aveiro e Porto e entre Tomar e Lisboa;


  • Uma automotora descarrilou, na última noite, na Linha do Leste, na zona da Bemposta, concelho de Abrantes - incidente que não causou feridos, segundo fonte da Proteção Civil citada pela agência Lusa;


  • Os próximos dois dias deverão ainda ser de chuva, em especial nas regiões Norte e Centro. Para esta quinta-feira, todavia, espera-se uma melhoria do estado do tempo, que deverá voltar a piorar na sexta-feira. O quadro meteorológico deve melhorar no fim de semana;


  • O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que se deslocou a Coimbra com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, admite que a situação é desgastante, mas garante que todos os recursos estão a ser usados para tentar "vencer a natureza";


  • O primeiro-ministro admitiu que outros diques possam colapsar nas próximas horas;


  • Entretanto, sabe-se há uma nova depressão a ganhar forma. Chama-se Oriana, mas não vai afetar Portugal de forma direta. Ainda assim, vai acarretar chuva e vento forte de norte a sul do país;


  • O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê chuva mais forte a partir do fim da tarde desta quinta-feira e vento forte nas terras altas e na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Carvoeiro. As rajadas de vento podem chegar aos 80 quilémetros por hora;


  • O presidente da República deu posse aos mesmos secretários de Estado da Administração Interna. Mantêm-se nos cargos Paulo Simões, secretário de Estado adjunto e da Administração Interna, Telmo Correia, secretário de Estado da Administração Interna, e Rui Rocha, secretário de Estado da Proteção Civil. Os lugares haviam sido automaticamente exonerados com a demissão da ministra Maria Lúcia Amaral.


  • Dezasseis pessoas morreram na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta pelo território continental. As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas pela sucessão de intempéries. A situação de calamidade vigora até domingo para 68 concelhos.
Ruiu parte do pavimento da autoestrada A1

Parte da autoestrada do Norte abateu junto ao Rio Mondego.

Foto: imagem cedida à RTP

A zona que ruiu já estava fechada ao trânsito nos dois sentidos, entre o nó de Coimbra Norte e Coimbra Sul, em ambos os sentidos, devido ao rebentamento do dique no Mondego.

O pavimento que cedeu está na zona do dique que rebentou ao final da tarde desta quarta-feira. O troço localiza-se no quilómetro 191,2 no sentido Norte-Sul.

A informação foi confirmada à RTP pela Proteção Civil.

De acordo com indicação da GNR, a principal alternativa rodoviária é o Itinerário Complementar 2 (IC2).

O ministro das infraestruturas, Miguel Pinto Luz, em entrevista à RTP já esta noite, explicou que o troço se encontrava já "cortado desde as 17H30 e que o LNEC [Laboratório Nacional de Engenharia Civil] se encontra há vários dias a monitorizar toda aquela estrutura".

Para deixar "uma mensagem de tranquilidade", Pinto Luz, enquanto se deslocava para o local que ruiu, sublinhou que o Governo "não abdica da segurança dos portugueses".

Diques. O que são e para que servem

Apesar da gestão de cheias controladas, nas últimas semanas já rebentou um dique, como aconteceu em 2001 e em 2019.

Foto: Paulo Cunha - Lusa

Saiba que contenções são estas e porque é que os diques são tão importantes como salvaguarda de cheias. E também quais as implicações em caso de colapso.
PR e PM garantem. "Tudo o que é possível está a ser feito" no Mondego

Primeiro-ministro e presidente da República garantem que tudo está a ser feito para conter o Mondego.

Foto: Paulo Novais - Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa avisa que um terço do país já foi afetado pelo mau tempo.

Luís Montenegro garante que ninguém vai ficar para trás.
Vouga transbordou e obrigou à retirada de uma dezena de pessoas em Albergaria-A-Velha

Além das inundações há perigo de derrocadas. Em Águeda, só a margem esquerda do rio galgou. O lado direto do Rio Águeda tem um sistema de drenagem único e que é dado como um exemplo no país.

Milhares de derrocadas fazem estragos no norte de Portugal

As chuvas intensas e persistentes têm provocado milhares de derrocadas no norte do pais.

Foto: Pedro Sarmento Costa - Lusa

Dezenas de pessoas tiveram de sair de casa. Há muitos terrenos agrícolas destruídos e estradas cortadas.
Risco de derrocadas em Porto Brandão e Costa de Caparica

Em Almada, a autarquia ordenou a evacuação de emergência em Porto Brandão. Há risco de derrocada nas arribas.

Foto: Filipe Amorim - Lusa

Na Costa de Caparica, desde o início das tempestades, foram desalojadas já cerca de 100 pessoas
