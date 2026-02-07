Vias da esquerda nos dois sentidos da Ponte 25 de Abril fechadas à circulação

Fonte da Lusoponte, concessionária das duas travessias rodoviárias sobre o rio Tejo em Lisboa indicou à Lusa que as vias da esquerda na travessia das duas margens estão fechadas à circulação desde as 09:00, não havendo, para já, outras restrições de limite de velocidade.

A Ponte 25 de Abril, é uma ponte suspensa rodoferroviária sobre o rio Tejo que liga a cidade de Lisboa à cidade de Almada.