Vídeo. Mau tempo deixa sete pessoas sem teto no Funchal

Sete pessoas tiveram que ser realojadas devido ao mau tempo que atingiu a ilha nas últimas horas. São três famílias que vivem na zona velha do Funchal, há também registo de estragos numa casa situada na Travessa de São Paulo, no centro do Funchal. Parte do teto ruiu nesta habitação.