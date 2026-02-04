Vila de Rei repôs energia elétrica na zona industrial e água em todo o concelho

"As prioridades centraram-se, desde sempre, na garantia de acesso à água, luz, equipamentos coletivos e desobstrução de vias", referiu a Câmara de Vila de Rei, numa nota sobre o balanço dos acontecimentos no terreno.

Este município do distrito de Castelo Branco deixou um apelo: "Ainda com um número muito elevado de habitações particulares que se encontram destelhadas e em situação de fragilidade social, apelamos à solidariedade e entreajuda de todos para a resolução destas situações".

A autarquia garantiu que tem sido assegurado o acompanhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade e sem condições de habitabilidade, "sendo prioritária a procura de soluções adequadas para cada caso".

"As várias empresas locais de construção civil estão igualmente empenhadas na resolução dos danos provocados, procurando garantir uma intervenção célere e eficazes".

Todos os equipamentos escolares e desportivos do concelho já estão em pleno funcionamento.

A autarquia alertou ainda para a existência de grande quantidade de material lenhoso junto às bermas das estradas, resultante da queda de árvores, bem como fios e postes em situações de maior fragilidade, "apesar de todas as aldeias estarem já acessíveis".