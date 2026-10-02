Vila do Bispo. GNR apreende 2.350 litros de gasolina e embarcação

A operação foi concretizada pela Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras, através do Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão, após um alerta para movimentos suspeitos.

Nos últimos dias, haviam já sido apreendidos no Algarve milhares de litros de combustível e embarcações presumivelmente envolvidas no apoio ao narcotráfico por via marítima - as apreensões ocorreram nos concelhos de Portimão, Aljezur, Olhão e Tavira.

Foto: GNR

c/ Lusa

A GNR apreendeu esta sexta-feira, na Praia da Boca do Rio, no concelho algarvio de Vila do Bispo, 94 jerricãs com 2.350 litros de gasolina e uma embarcação de alta velocidade equipada com quatro motores de 300 cavalos.A GNR dá conta, em comunicado, de um reforço de meios do Comando Territorial de Faro para esta operação.A GNR sublinha que se encontra em vigilância permanente da costa portuguesa, r