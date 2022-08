Vila Real. Chamas aproximam-se de Lamas d`Olo

Está de novo ativo o incêndio de Vila Real. Ao início da manhã desta terça-feira, o fogo estava já em fase de conclusão, mas houve uma forte reativação na Serra do Alvão, em Lamas d'Olo, numa zona de mato e de difíceis acessos, junto a um parque eólico.