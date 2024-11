Violência doméstica deve ter campanhas permanentes e ser lecionado em Cidadania aos alunos

Em entrevista à Lusa no âmbito do Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres, que se assinala a 25 de novembro, a investigadora e ex-secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, diz que é essencial "apostar massivamente em campanhas de divulgação e disseminação dos apoios e desconstrução da ideia de que não existem respostas e de que existe uma impunidade e que não adianta ir procurar ajuda".

Rosa Monteiro, investigadora em políticas públicas de apoio às vítimas de violência e docente na Faculdade de Economia da Universidade Coimbra diz que o tema da violência sexual e violência no namoro é "absolutamente urgente e fundamental" ser trabalhado na disciplina de Cidadania nas escolas porque os casos de "violação e violência no namoro estão a aumentar em Portugal".

"É fundamental começar a trabalhar na educação para a igualdade, para a dignidade, para os Direitos Humanos e para a não violência desde tenras idades. Temos, e todos os anos é assinalado, verificado que nas escolas portuguesas (...), os jovens e as jovens continuam a ter ideias e conceções completamente erradas do que é que é o namoro, do que é que são relações de intimidade protegidas, seguras, confiantes, com dignidade", alerta a especialista.

A investigadora do Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia considera que o tema da violência doméstica esteve na agenda política até 2022, na sequência de um "conjunto de homicídios no início de 2019" e também por causa da pandemia da covid-19 e do risco mais intensificado das situações de violência" relacionada com o confinamento.

É "importantíssimo falar do tema para que ele não caia no esquecimento", asseverou, lamentando que nos últimos dois anos o tema da violência doméstica tenha sido esquecido e que nem sequer haja uma campanha em 2024 a alertar para a problemática.

Rosa Monteiro lamenta ainda que o tema pareça estar esquecido.

A violência contra as mulheres deve ser uma responsabilidade coletiva e por isso deve "haver campanhas permanentes de informação acerca de respostas existentes em todo o país", disse.

"Ainda há muitas pessoas que não sabem onde se dirigir em casos de violência doméstica" e, por isso, é fulcral continuar a apostar na divulgação da existência das estruturas de acolhimento (casas de abrigo e de emergência), mas também nas equipas de atendimento especializadas que trabalham em rede, com forças de segurança, justiça, saúde e educação".

Ainda sobre a problemática da violência no namoro, Rosa Monteiro avisa é preciso intervir através da educação.

"Se não se intervier na Educação para a Cidadania e na Cidadania e Desenvolvimento na vida adulta é muito mais difícil verificar alteração de comportamentos. A educação é a raiz, é fundamental e isto não tem nada de ideológico", concluiu.

O Observatório das Mulheres Assassinadas da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) anunciou esta semana 25 mulheres assassinadas em Portugal entre janeiro e 15 de novembro deste ano, das quais 20 femicídios.