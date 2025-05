Violência doméstica. O que falta fazer?

Foto: Adobe stock

Há 25 anos que a violência doméstica é considerada um crime público, mas continua a ser desvalorizada. É assim que a União de Mulheres Alternativa e Resposta reage ao estudo do Conselho da Europa para Portugal, que diz que existe nos tribunais portugueses uma atitude patriarcal que encoraja a mulher a viver com o agressor em nome da família.