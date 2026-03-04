Violência policial. MAI segue investigação "com preocupação"

Em causa está a detenção de seis agentes da PSP esta quarta-feira na sequência da investigação a crimes de tortura grave, violação, agressões e abuso de poder na esquadra do Rato, em Lisboa.



“O Ministério da Administração Interna acompanha com a maior preocupação os desenvolvimentos da investigação relacionada com os factos ocorridos na esquadra do Rato”, lê-se na reação enviada pelo MAI à RTP.



No mesmo comunicado, o Ministério sublinha que “as detenções hoje realizadas mostram que as instituições do Estado estão a funcionar e que quaisquer suspeitas de comportamentos ilegais por parte de agentes das Forças de Segurança serão investigadas com total rigor”.



“O Governo é absolutamente claro: não há lugar nas Forças de Segurança portuguesas para práticas de violência ilegítima, maus-tratos ou qualquer forma de violação dos direitos fundamentais”, aponta o MAI.



E acrescenta que “sempre que existam indícios desses comportamentos, devem ser apurados e punidos nos termos da lei”.



O Ministério da Administração Interna realça, em defesa da “confiança dos cidadãos na instituição”, que “a esmagadora maioria dos profissionais da PSP serve Portugal com elevado sentido de missão, coragem e respeito pela legalidade democrática”.



Ainda na reação às detenções, o Ministério da Administração Interna indica que irá acompanhar este processo “com atenção” e que “continuará a colaborar plenamente com as autoridades judiciárias para o completo esclarecimento dos factos e a responsabilização de quem tiver de ser responsabilizado”.