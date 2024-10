Vírus da língua azul está a dizimar rebanhos no Alentejo

Foto: Nuno Patrício - RTP

Depois das críticas de falta de acção por parte dos agricultores, a directora-geral de veterinária, Susana Pombo, rejeita estas acusações e refere que foi autorizada, de forma excepcional, uma vacina para a nova estirpe do vírus.



Quanto aos pedidos de apoio, por causa dos prejuízos dos produtores, a responsável não descarta esse cenário.



Por causa do vírus da língua azul, a Associação dos Jovens Agricultores do Sul fala em dezenas de milhares de cabeças de gado mortas no Alentejo.



Segundo os dados da Direção Geral de Alimentação e Veterinária recolhidos, até à passada sexta-feira, a nova estirpe já afetou 56 explorações agrícolas.



Até agora foram vacinados 90 mil animais.