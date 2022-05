Portugal recebeu a visita da rainha Isabel II em dois momentos marcantes para o país. A primeira, em 1957,que levou Salazar a uma encenação do país que custou uma fortuna aos cofres do Estado. A segunda, já nos anos de 1980. Nos 70 anos da coroação de Isabel II, revisitamos esses momentos em que a rainha de Inglaterra pisou as terras do seu mais antigo aliado no mundo com a ajuda de testemunhos muito particulares. Um trabalho de uma equipa liderada pela jornalista Alberta Marques Fernandes.