Visita do Papa a Cascais obriga a cortes de trânsito e restrições no estacionamento

De acordo com o programa oficial da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o Papa irá deslocar-se na quinta-feira, pelas 10:40, ao concelho de Cascais para um encontro com jovens da "Scholas Occurrentes", uma organização de direito pontifício, que nasceu em 2019 na Argentina, pelas mãos do próprio Francisco.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Cascais informa o percurso para a passagem do Papa e os condicionamentos de trânsito que estão previstos, entre as 09:00 e as 13:00.

Os cortes de trânsito irão ocorrer na Avenida da República (entre a rotunda Comendador Joaquim Baraona e a rotunda João Paulo II), na Avenida Vasco da Gama (entre a Avenida da República e a Avenida Emídio Navarro), na Rua Conde Ferreira, Rua Latino Coelho, Rua do Gama, Rua dos Navegantes, Largo da Assunção, Rua da Vitória, Rua Gomes Freire, Rua Marques Leal Pancada, Rua Sacadura Cabral e Rua Gago Coutinho.

Haverá igualmente cortes na Rua Júlio Pereira de Melo, Rua José Ignácio Roquette, Rua Freitas Reis, Rua Luís Xavier Palmeirim, Avenida Dom Carlos I, Passeio Dom Luís I e Alameda dos Combatentes da Grande Guerra.

Além de cortes de vias, a visita do Papa a Cascais vai implicar também proibições de estacionamento no centro da vila, a partir das 20:00 de hoje e até às 13:00 de quinta-feira.

Durante este período será proibido estacionar na Avenida da República, Rua Latino Coelho, Rua Conde Ferreira, Rua Gomes Freire, Largo da Assunção, Rua Júlio Pereira de Melo, Rua José Inácio Roquette e Rua Sacadura Cabral.

Haverá também condicionamento da circulação de pessoas entre as 08:00 e as 12:30 nas ruas Vasco da Gama, Rua Conde Ferreira, Latino Coelho e Gomes Freire.

"O acesso de moradores à área condicionada à circulação de pessoas será permitido mediante apresentação de comprovativo de morada, acompanhado do cartão de cidadão", indica a autarquia.

O percurso previsto para a passagem do Papa Francisco é a rotunda Condes Barcelona (Estoril), Avenida Dom Nuno Álvares Pereira (Estoril), Avenida Fausto Figueiredo (Estoril), Avenida Marginal (Hotel Continental), Praça Francisco Sá Carneiro, Alameda Combatentes da Grande Guerra (Jardim Visconde da Luz), Passeio Dom Luís I (Baía de Cascais), Avenida Dom Carlos I (Cidadela), Avenida da República e Avenida Vasco da Gama.

"Venha fazer parte deste encontro. Integre a moldura humana que irá estender-se ao longo do percurso pelo qual Sua Santidade o Papa Francisco vai passar, rumo ao centro de Cascais", apela a Câmara Municipal, acrescentando que o percurso será decorado com o "maior mural do mundo pintado".

Francisco estará em Portugal entre hoje e domingo, no âmbito da JMJ, com a maior parte das atividades a decorrerem em Lisboa, no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo (a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures).

O Papa deslocar-se-á também a Fátima, no sábado, onde ficará cerca de duas horas, para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.