Vitalino Canas considera que PGR não tem razão sobre ameaça à separação de poderes

Na quinta-feira, ao intervir perante o congresso dos magistrados, Lucília Gago denunciou ameaças à independência do Ministério Público e afirmou até que os ataques do poder político representam uma tentativa de intrusão ou de condicionamento do trabalho do Ministério Público.Para o socialista Vitalino Canas, a pergunta até se poderá colocar ao contrário: será que a PGR não interferiu noutros órgãos de soberania, tendo em conta as recentes investigações que levaram à queda de dois governos?Para Vitalino Canas o discurso da PGR não vai acalmar a discussão em torno da justiça, até porque Lucília Gago foi incoerente nas explicações que deu.