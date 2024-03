"Está fora de questão". Lucília Gago exclui continuar em funções após mandato

Foi ao final da manhã, à entrada para o segundo dia de trabalhos do XIII Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, nos Açores, que Lucília Gago fechou a porta ao eventual prolongamento do seu percurso como procuradora-geral da República., acentuou a procuradora-geral da República em declarações aos jornalistas, em Ponta Delgada, em resposta a questões sobre a disponibilidade para permanecer no cargo.Quanto à sua intervenção na abertura do congresso, na quinta-feira,“O resultado é aquele a que todos assistimos e que dispensa, portanto, comentários. Está tudo no discurso”, insistiu.

O discurso da véspera

A procuradora-geral da República afirmara na quinta-feira que,

Lucília Gago fez várias alusões às críticas dirigidas à Operação Influencer e à operação na Madeira, que, nas suas palavras, “visam descredibilizar as investigações e quem as dirige”.

Logo no início da intervenção, a procuradora-geral da República referiu-se à “incomum fertilidade de significantes eventos recentes - geradora de turbilhões de comentários, interrogações e interpelações - confunde alguns, atordoa outros, acentua o ruído e propicia a desesperança”., disse a responsável, para acrescentar que se pretendeu culpar a procuradora-geral da República e o Ministério Público como “os principais responsáveis das páginas mais negras da realidade judiciária”.

c/ Lusa