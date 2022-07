Volta de Verão. Mértola quer contar as histórias dos mais velhos

Na Volta de Verão partimos do Alqueva para Mértola um dos concelhos mais envelhecidos do Alentejo. Fomos conhecer um projeto cultural que passa por locais improváveis para partilhar as histórias dos mais velhos. Estivemos também na mina de São Domingos.