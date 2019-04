Voluntariado na Vida e Paz para encher a alma

Foto: Marta Pacheco - Antena 1

Ao final da tarde, os voluntários partem nas carrinhas para as voltas pela cidade. Levam dezenas de sacos com pão, leite e, por vezes, iogurtes. Percorrem as ruas para ajudar quem mais precisa, nomeadamente as pessoas em situação de sem-abrigo.



A Comunidade Vida e Paz tem, neste momento, mais de 600 voluntários. Filomena Alves é uma das mais antigas, está nas equipas de rua há mais de 20 anos e, antes de sair para mais uma volta, falou com a repórter Marta Pacheco.



Oficial de justiça, decidiu no dia 13 de Outubro de 1994, ser voluntária. E, hoje, com 66 anos tem inúmeras histórias para contar. Filomena Alves reconhece que a primeira abordagem nem sempre é fácil, mas que os casos de sucesso lhe enchem alma.



Passados 25 anos, é "coordenadora de volta", e apesar de medir 1m54 confessa, emocionada, que cresce todos os dias um bocadinho.