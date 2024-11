Von der Leyen afirma que a Europa vai "trabalhar com a administração Trump de forma cordial"

Ursula von der Leyen destaca que já trabalhou com Donald Trump e lembrou que é de interesse de todos que os autocratas percebam que não é a força militar que deve prevalecer.





Também o secretário-geral da NATO diz que está ansioso por trabalhar com Donald Trump.





Mark Rutte diz que foi ele que estimulou a Europa a gastar mais em defesa.O secretário-geral da NATO quer ainda analisar com Donald Trump a ameaça que a união entre a Rússia, a Coreia do Norte, a China e o Irão pode significar para a Europa, mas também os Estados Unidos.Do lado russo, o Kremlin não descarta a hipótese de uma reunião entre Vladimir Putin e Donald Trump antes da tomada de posse do agora eleito presidente norte-americano, avança a agência de noticias Interfax, que cita fonte do governo russo, apesar do líder russo Vladimir Putin ainda não ter falado sobre as eleições norte-americanas.Hoje fala também o ainda presidente dos Estados Unidos.Joe Biden irá reagir à derrota democrata durante a tarde de hoje.Donald Trump toma posse para a investidura do 47.º presidente norte-americano no dia 20 de janeiro.