"Vou Voar Contigo". Reportagem da RTP premiada no Festival Art&Tur

A informação da RTP voltou a ser premiada. A reportagem "Vou Voar Contigo", emitida no programa Linha da Frente, foi galardoada no Festival Internacional de Cinema de Turismo, o Art&Tur.

A reportagem recebeu o prémio na categoria de Ecologia e Ambiente. É um trabalho sobre as aves migradoras que voam todos os verões para a Islândia, para nidificar.



Viajam depois, para sul, já com as crias. Podem passar o inverno em Portugal ou ir até à África Ocidental, conseguindo fazer sete mil quilómetros sem parar, sem comer, sem beber e sem dormir. Conclusões que resultam de uma investigação da Universidade de Aveiro.



Uma reportagem da jornalista Mafalda Gameiro, com imagem de Paulo Jorge e edição de Carlos Valente.