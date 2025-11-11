Web Summit. Governo acusa organização de "excesso de linguagem" sobre voos privados

Em declarações à agência Lusa, à margem de uma visita às instalações da siderurgia nacional, no Seixal, em Setúbal, Miguel Pinto Luz afirma não entender estas reclamações e garante que só sete voos foram negados em Lisboa, pelo que "estranha" a posição da organização.





"Em 102 voos que foram pedidos, só sete é que foram negados e foram negados por várias razões. Portanto manifestamente foi, eu diria, por parte de um dos fundadores da Web Summit, um excesso de linguagem aquilo que ele transmitiu", afirmou o ministro.





Miguel Pinto Luz garantiu que Portugal "tem capacidade" para continuar a dar resposta.

A organização da cimeira garante ter recebido queixas de pessoas que foram obrigadas a aterrar fora da capital.O jornalnoticiou no passado sábado, citando o, que vários jatos privados com destino a Lisboa estavam a ser desviados para Badajoz, em Espanha, "devido à falta de capacidade do aeroporto da capital portuguesa durante a Web Summit".A informação foi confirmada pela própria organização do evento, que admitiu ter recebido queixas de delegados forçados a aterrar longe de Lisboa.O ministério das Infraestruturas divulgou esta terça-feira um comunicado a garantir que as infraestruturas aeroportuárias de Lisboa responderam adequadamente à procura de 'slots' para voos privados durante a Web Summit.