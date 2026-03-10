País
Zero avisa que projeto para aumentar capacidade do aterro de Boticas é ilegal
A Associação Zero está contra o projeto, que considera ilegal, para aumentar a capacidade do aterro de Boticas e receber os resíduos desta zona do país. O projeto proposto pela Resinorte esteve em consulta pública entre 19 de janeiro e 13 de fevereiro através do portal Participa.
A Associação ambientalista Zero não está contra a deposição em aterro de resíduos para os quais não existe outra solução; mas não entende como é que está prevista a deposição de resíduos urbanos biodegradáveis com matéria organica no aterro de Boticas.A Zero defende a rejeição ou a reformulação do projeto e considera que a proposta é ilegal, por admitir a continuidade da deposição em aterro de resíduos orgânicos não estabilizados, uma prática já proibida desde 2020 e que voltou a ter reforçada essa proibição a partir de 1 de janeiro deste ano de 2026.
A Zero defende que para evitar "esta ilegalidade", a Resinorte deve urgentemente instalar a montante do aterro de Boticas uma unidade de Tratamento Mecânico e Biológico.
A Associação questiona mesmo o procedimento da APA e da CCDR norte de colocarem em consulta pública uma proposta que considera ilegal.