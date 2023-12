No ano do polémico tratamento às gémeas luso-brasileiras, cinco doentes receberam em Portugal o mesmo medicamento.

O jornal Público fez as contas e conclui que, apesar do preço, em 2020 o peso do Zolgensma na receita da despesa total de medicamentos foi de 0,43% dos cerca de 1.399 milhões.



A este jornal, o Infarmed esclarece ainda, sem especificar, que o preço do medicamento é "substancialmente inferior" a dois milhões de euros.