"2023 foi tempestade perfeita". Marcelo faz balanço na ginjinha do Barreiro e critica atraso na eleição de conselheiros

“Era um problema de consciência que as pessoas aceitaram muito bem no começo, mas depois começaram a ficar muito cansadas”, prosseguiu o chefe de Estado.



“Em 2023, cheguei aqui e só se falava das gémeas. Foi uma conferência de imprensa sobre as gémeas. Nesses mesmo dia, saía a entrevista de um antigo ministro do Governo e chegava o meu filho a Lisboa”, evocou o presidente da República.



Reunião do Conselho de Estado



O presidente da República cumpriu esta quarta-feira a tradição e deslocou-se ao Barreiro para um brinde com a chamada Ginja de Natal. Ocasião para fazer um balanço dos seus anos em Belém, em particular de 2023, quando eclodiu a crise política precipitada pela demissão de António Costa como primeiro-ministro de um Governo de maioria absoluta.“Acho que os piores anos foram os de pandemia.”, começou por recordar Marcelo Rebelo de Sousa.“Aconteceu que no dia 7 de novembro o primeiro-ministro pediu a demissão. Abre-se um período que vai ser muito longo até às eleições.”, apontou o presidente,O presidente da República, lembrou Marcelo, encontrou-se então “numa situação difícil, depois de uma dupla que funcionou durante oito anos”:“De repente, haver uma escolha que é muito difícil. Todos os demais partidos a dizerem que querem a dissolução, o Partido Socialista a dizer que não quer, o secretário-geral a sair, a haver uma eleição de um novo secretário-geral. Foram meses muito complicados”, acentuou Marcelo Rebelo de Sousa.Marcelo observaria ainda que geriu “três dissoluções – a segunda foi uma iniciativa do primeiro-ministro, que quis ir a eleições e apresentou uma moção de confiança – e o facto é que a oposição não se absteve e também quis ir para eleições”.“Os portugueses tiveram bom-senso, ao votar, de encontrar soluções que significam isto: um primeiro-ministro que durou oito anos e tal e um primeiro-ministro que vai a caminho de dois anos para fazer uma legislatura. Isto é muito raro na Europa”, assinalou.“O Conselho de Estado está à espera de poder funcionar, à espera da eleição pela Assembleia da República há seis meses.”, avaliou.Em causa, fez notar Marcelo, está “um empenhamento militar, ou não, português numa hipótese de cessar-fogo no futuro”: “Não é muito natural que um presidente da República saia de funções sem que o Conselho de Estado possa apreciar essa matéria”.