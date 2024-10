Miguel Albuquerque diz que a "ameaça" em chumbar o Orçamento do Estado 2025 é uma "circunstância". O líder do PSD Madeira acredita que o Estado deve assumir compromissos com as regiões autónomas e quer a reposição dos valores dados à Madeira e Açores consagrados no Orçamento.

Miguel Albuquerque, presidente da Mesa do Congresso e presidente do PSD Madeira, chegou acompanhado de José Manuel Bolieiro, presidente do PSD Açores.



Bolieiro é apontado para suceder a Albuquerque à frente da mesa do Congresso.