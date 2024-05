A geração tik tok na política

O IRS Jovem é um dos temas que mais preocupa os jovens deputados da Assembleia da República. No programa Entre Políticos, a deputada do Partido Social-Democrata (PSD), Ana Gabriela Cabilhas, defendeu a proposta da Aliança Democrática (AD) para baixar os impostos para os jovens, mas a deputada da Iniciativa Liberal (IL), Patrícia Gilvaz afirmou que não é suficiente e é preciso ir mais além. Já o deputado do Partido Socialista (PS), Miguel Costa Matos, contestou a visão da deputada Patrícia Gilvaz de reduzir impostos para todos os contribuintes.O tema do alojamento estudantil também esteve em destaque. A deputada do PSD, Ana Gabriela Cabilhas, alerta para aquela que considera ser uma emergência nacional: a falta de camas para estudantes deslocados no ensino superior.O deputado do PS, Miguel Costa Matos, relembrou que o Governo de António Costa aumentou os apoios de ação social aos estudantes deslocados e desenvolveu o Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, destacando que as obras estão em curso.A deputada da IL, Patrícia Gilvaz, destacou que o partido propõe que sejam usados imóveis devolutos do Estado para criar mais alojamento estudantil.Programa da Antena 1 Entre Políticos moderado pela jornalista Natália Carvalho que pode seguir em podcast aqui