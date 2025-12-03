"A minha saúde é um bem público". Marcelo Rebelo de Sousa já teve alta do Hospital de São João

O presidente da República teve alta médica esta quarta-feira, dois dias depois de ter sido submetido a uma cirurgia de urgência devido a uma hérnia encarcerada. Em declarações aos jornalistas no Hospital de São João, Marcelo Rebelo de Sousa realçou que a sua saúde "é um bem público".





“Até cessar as minhas funções de presidente, a minha saúde é um bem público”, vincou. “Depois, passa a ser um bem privado”.





O chefe de Estado quis agradecer ao hospital, “na pessoa da sua presidente, na direção, aos 8.500 trabalhadores” pela “forma tão competente, tão eficiente, tão dedicada, tão acolhedora” como o receberam e trataram. Marcelo Rebelo de Sousa considera esta “uma prova da excelência do hospital e do Serviço Nacional de Saúde”, que “está de parabéns”.





“Sinto-me bem. Como sabem, continuei a trabalhar aqui”, vincou. “Aproveitei para promulgar alguns diplomas”.



Marcelo agradeceu ainda às personalidades que o visitaram no hospital, entre as quais o presidente da Assembleia da República e o primeiro-ministro.





Agora que já recebeu alta hospitalar, o presidente vai desde o Porto até ao Palácio de Belém de carro. O chefe de Estado vincou que, até ao final deste ano, será "um período de maior repouso".





Esta manhã, o chefe da Casa Civil explicou que "há em Belém um gabinete de apoio médico em permanência", pelo que o presidente "estará acompanhado quer pela equipa médica, quer de enfermagem".



Fernando Frutuoso de Melo adiantou que as visitas de Marcelo Rebelo de Sousa a Espanha e ao Vaticano foram adiadas, sendo que a de Espanha deverá ser remarcada para fevereiro.





(em atualização)