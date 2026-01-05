"À pazada ou ao empurrão"

As minas de urânio da Urgeiriça, em Nelas, continuam a ser uma fonte de contaminação radioativa, colocando em perigo a vida das populações locais.





O candidato apoiado pelo Livre, Jorge Pinto, visitou a Associação dos ex-Trabalhadores das Minas de Urânio e ouviu as reivindicações e apelos que têm levado a muitas instâncias.





No passado, já realizaram vigílias e protestos.





A Assembleia da República atribuiu em 2012 o Prémio Direitos Humanos à Associação, mas os prémios não chegam, defende a associação, é preciso acabar com o perigo da radiação ainda existente naquele solos.