"À pazada ou ao empurrão"
Candidato Jorge Pinto ouve as reivindicações da Associação dos ex-Trabalhadores das Minas de Urânio da Urgeiriça.
O candidato apoiado pelo Livre, Jorge Pinto, visitou a Associação dos ex-Trabalhadores das Minas de Urânio e ouviu as reivindicações e apelos que têm levado a muitas instâncias.
No passado, já realizaram vigílias e protestos.
A Assembleia da República atribuiu em 2012 o Prémio Direitos Humanos à Associação, mas os prémios não chegam, defende a associação, é preciso acabar com o perigo da radiação ainda existente naquele solos.