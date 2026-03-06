A Prova dos Factos. Investigação da RTP leva à exoneração de Mafalda Livermore

Mafalda Guerra Livermore foi alvo de uma investigação do programa da RTP, A Prova dos Factos, que revelou que a militante do Chega é proprietária de vários imovéis com habitações clandestinas para imigrantes.



Do mesmo modo, a reportagem revelou estarem a decorrer duas investigações no Ministério Público no âmbito da suspeita de usurpação de funções em actividades como jurista. Na Ordem dos Advogados existem também várias queixas de vários lesados.



Depois da exibição da reportagem, a vogal do Conselho de Administração dos Serviços Sociais da autarquia de Lisboa, nomeada em dezembro por Carlos Moedas, colocou o lugar à disposição ao vice-presidente da Câmara, Gonçalo Reis.



A RTP sabe que foi considerado pelo executivo ter havido "uma quebra de confiança institucional" que levou à exoneração imediata de Mafalda Livermore.