"A Viagem do Presidente". Os dois mandatos de Marcelo na Presidência

Foto: Pedro A. Pina - RTP

O Presidente da proximidade e das "selfies", conviveu com dois primeiros-ministros, atravessou a pandemia, guerras no mundo e instabilidade política em Portugal.



Agora, Marcelo Rebelo de Sousa revisita os momentos políticos mais marcantes dos últimos dez anos e conta como foi estar em Belém num tempo tão desafiador.



"A Viagem do Presidente" é uma reportagem de Pedro Zambujo, com depoimentos exclusivos de Marcelo Rebelo de Sousa e os testemunhos de António Costa e Luís Montenegro.