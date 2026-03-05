Política
"A Viagem do Presidente". Os dois mandatos de Marcelo na Presidência
Com entrevistas exclusivas com quem privou com o chefe de Estado nos últimos dez anos, a reportagem acompanha o presidente da República quando visitou os territórios afetados pelo mau tempo, enquanto faz um balanço dos próprios mandatos.
Foto: Pedro A. Pina - RTP
Agora, Marcelo Rebelo de Sousa revisita os momentos políticos mais marcantes dos últimos dez anos e conta como foi estar em Belém num tempo tão desafiador.
"A Viagem do Presidente" é uma reportagem de Pedro Zambujo, com depoimentos exclusivos de Marcelo Rebelo de Sousa e os testemunhos de António Costa e Luís Montenegro.