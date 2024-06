À vista comissão de inquérito à Misericórdia de Lisboa

No entanto, o PS quer ver o âmbito da CPI alargado porque entende que os problemas na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) não começaram nas últimas duas administrações nomeadas pelos socialistas.



Todos os partidos estão de acordo numa questão: os milhões perdidos pela SCML têm de ser investigados.





Tal como é preciso averiguar, sublinham os partidos, a criação de 500 lugares de chefia, alguns sem ter o que gerir.





A Assembleia da República debateu esta quinta-feira as propostas do Chega, Iniciativa Liberal e BE para constituição de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a gestão financeira da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) e o papel da tutela política. As propostas vão ser votadas esta sexta-feira.