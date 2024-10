"Absolutamente notável". Hugo Soares destaca Beleza e reprova Ventura

Foto: Hugo Delgado - Lusa

O secretário-geral do PSD elogiou, em entrevista à RTP, a escolha feita por Luís Montenegro para o cargo de vice-presidente do PSD, a antiga ministra da Saúde de Cavaco Silva, Leonor Beleza. Adiante deixou críticas a André Ventura, a propósito da polémica em torno das negociações do Orçamento do Estado.