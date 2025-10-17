"Abuso de poder narcísico". Mithá Ribeiro vira costas ao Chega com dedo apontado a Ventura

Cristina Santos - RTP
Tiago Petinga - Lusa

Gabriel Mithá Ribeiro, que foi chumbado como vice-presidente da Assembleia da República em 2022, é agora ex-deputado do Chega. Num artigo de opinião com o título "André Ventura: os 7 pecados mortais do predador narcísico", no Observador, denuncia a "personalidade tóxica" do líder do Chega que "envenena o que ele semeou, pois a direita não mais pode ser infantil e irresponsável".

VER MAIS
O ex-parlamentar do Chega confirma que saiu da Assembleia da República e que se desfiliou do partido a 22 de setembro, depois de ter ficado fora do governo-sombra escolhido por André Ventura.

São muitos os adjetivos com que Gabriel Mithá Ribeiro fala sobre Ventura. Todos têm carga negativa. No longo texto, lê-se que o líder do Chega é um “predador narcísico” que “abusa de poder” e cujo “terror narcísico” “afundará” o país.
“Num governo-sombra que integra ministros independentes e ministros do partido, excluir-me foi a última tentativa do meu assassinato cívico que poderia tolerar” e reconhece que esperava “alguns pesos pesados”, uma “ilusão que queria alimentar de o Chega ainda poder rumar à maturidade” — “Seria o milagre-Ventura. Não foi. Mais parece o resultado de um jantar ocasional de amigos. Foi a gota de água que tornou cristalino o terror narcísico em que me afundava e, bem pior, em que o país se afundará com tal personagem, muito por causa da elevadíssima importância que atribuo à reforma do ensino.”

O cronista acusa o “predador psicológico André Ventura de anular a minha existência”, ao exclui-lo do governo sombra.

Escreve o ex-deputado que se recusou a fazer parte de uma “das mais escandalosas práticas de parasitismo social e subsidiodependência, a condição de deputado-joguete nas mãos de um líder narcísico incompatível com qualquer forma de sujeito coletivo”. Gabriel Mithá Ribeiro considera que “a pulsão autocrática destrutiva de reformas de André Ventura” é um “traço de personalidade impossível de o tornar um governante responsável”.
O ex-deputado recorda que “as instituições centradas num indivíduo falham sempre” e sublinha que “o Chega não sairia da infância enquanto militantes e simpatizantes pensassem e atuassem na lógica do partido do André e não do meu partido”.

No artigo de opinião, Mithá Ribeiro recorda vários episódios de conflito com André Ventura.

Neste seguimento escreve que “André Ventura não consegue conter o seu demónio vingativo contra quem o critique entreportas”. “Esse patrão narcísico continua a tutelar deputados, assessores e técnicos numa Assembleia da República que não se pode furtar a enfrentar o problema”, alerta no artigo de opinião.
“Do Chega trago a prova de vida de ser impossível um líder narcísico evitar impor a sua cultura de cancelamento, pois prefere prejudicar uma sociedade inteira a correr o risco de expor o seu ego ao desconhecimento de determinada matéria. Entregar o poder a um político com tal perfil psicológico é construir um muro de betão contra o uso social da razão, e rumar ao paraíso de ignorantes”, reforça.

Gabriel Mithá Ribeiro foi eleito deputado na XV, XVI e XVII legislaturas, sempre pelo círculo de Leiria, tendo sido reconduzido como secretário da mesa da Assembleia da República em junho de 2024, depois das eleições legislativas antecipadas.

Artigos Relacionados

Tópicos
PUB
PUB