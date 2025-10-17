Ex-vice presidente do Chega acusa Ventura de ser "predador psicológico com poder narcisista"

O ex-deputado e vice presidente do Chega não gostou de ficar de fora do governo sombra que o partido criou e, sobre o líder do partido, André Ventura, tem coisas pouco agradáveis a dizer.





No artigo, intitulado “Os 7 pecados mortais do predador narcísico”, Mithá Ribeiro alerta que “entregar o poder a um político com tal perfil psicológico é construir um muro de betão contra o uso social da razão e rumar ao paraíso de ignorantes”.

