Foto: André Kosters - Lusa

A caminho das eleições nos Açores, a RTP traça o retrato de uma das produções mais relevantes para a economia da Região Autónoma. Centenas de agricultores estão a desistir do sector do leite e a passar para a carne. A falta de mão-de-obra e as margens reduzidas de lucro estão a afastar produtores.